Sivas'ta kaçak okey oynayanlara para cezası
Divriği ilçesinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak okey ve kart oyunu oynayan kişilere 3 bin 416 lira idari para cezası kesildi.
- İHA
- 21.03.2021 - 21:53
Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; polis ekipleri ilçede bir kahvehanede okey oynandığı ihbarını aldı. İhbarın ardından kahvehaneye giden polis ekipleri içeride 8 şahsın okey ve kart oyunu oynadığını ve koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını tespit etti.
3 BİN 416 LİRA CEZA KESİLDİ
Ekipler sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 şahsa kişi başı 427’şer lira olmak üzere toplamda 3 bin 416 lira idari para cezası kesti.