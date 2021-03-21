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    Sivas'ta kaçak okey oynayanlara para cezası

    Divriği ilçesinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak okey ve kart oyunu oynayan kişilere 3 bin 416 lira idari para cezası kesildi.
    • İHA
    • 21.03.2021 - 21:53
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    Sivas'ta kaçak okey oynayanlara para cezası

    Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; polis ekipleri ilçede bir kahvehanede okey oynandığı ihbarını aldı. İhbarın ardından kahvehaneye giden polis ekipleri içeride 8 şahsın okey ve kart oyunu oynadığını ve koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını tespit etti.

    3 BİN 416 LİRA CEZA KESİLDİ

    Ekipler sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 şahsa kişi başı 427’şer lira olmak üzere toplamda 3 bin 416 lira idari para cezası kesti.

    Sivas ta kaçak okey oynayanlara para cezası #1

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