Sivas'ta kadınlar, kendilerini Kick boks ile savunuyor

İki gönüllü, Sivaslı kadınlara kendilerini savunabilmeleri için yakın savunma dersi veriyor.

Kadına yönelik şiddete karşı bir yardım grubu başkanı ile antrenör arkadaşları birleşti.

Sivas’ta faaliyet gösteren yardım grubunun başkanlığını yapan Mehmet Sülün, kadınlara yakın savunma dersleri veriyor.

GÖNÜLLÜ OLARAK SAVUNMA DERSLERİ VERİYORLAR

Sülün’e Kick boks ve Muaythai Antrenörü Ekrem Aris eşlik ediyor. Aynı zamanda Milli takım antrenörlüğü yapan Aris, savunma dersi almak isteyen kadınlara kendisine ait spor salonunu tahsis ediyor. Sülün ve Aris, gönüllü olarak haftada bir buçuk saat kadınlara savunma eğitimi veriyor.

KADINLAR KENDİLERİNİ KORUYABİLECEK

Kick boks ve Muaythai Antrenörü Ekrem Aris, kadınların alacağı tekniklerle kendilerini rahatça koruyabileceklerini belirterek, “Burada ki amacımız son dönemlerde kadına yönelik artan şiddet olaylarına karşı. Başkanımızla her hafta 1- 1 buçuk saat kadınlara yakın savunma dersleri vermeye karar aldık. Kadınlarımız ve kızlarımız alacağı tekniklerle inşallah kendilerini sokakta çok rahat bir şekilde koruyabilecekler.’’ dedi. Mehmet Sülün ise kadınlara öğrettikleri bu sporda kendilerini nasıl koruyabileceklerini, saldırı anında nasıl tepki verebileceklerin ve nasıl etkisiz hale getirebileceklerini gösterdiklerini ifade etti.

"OLAYLARIN SANİYELİK YAŞANDIĞINI UNUTMAMALIYIZ"

Kulüp üyelerinden Ayfer Demirel, “Her kadının, her çocuğun yani herkesin kendisini korumak adına en az 2-3 hareket bilmesi gerektiğini ve olayların saniyelik yaşandığını asla unutmamalıyız.’’ diye konuştu.





















