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    Sivas'ta kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

    Sivas'ın Zara ilçesinde patates yüklü traktör ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kahybetti, 3 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 29.10.2020 - 03:26
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    Sivas'ta kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

    Sivas-Erzincan Karayolu Zara ilçesi yakınlarında, E.A. yönetimindeki 33 BHE 34 plakalı kamyon, Zara ilçesi yakınlarında Derviş Türkmen yönetimindeki 58 DZ 314 plakalı patates sevkiyatı yapan traktörle çarpıştı.

    TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

    Kazada traktör sürücüsü Derviş Türkmen hayatını kaybederken, Ş.Ç., H.T. ve Ç.A.T. yaralandı. Traktör kasasında bulunan patatesler ise etrafa saçıldı. Ortalık adeta savaş alanına dönerken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sivas ta kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı #1

    Zara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alınırken, Derviş Türkmen’in cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Etrafa saçılan patatesler ise ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla yerden toplandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas ta kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı #2

    Sivas ta kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı #3

    Sivas ta kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı #4

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