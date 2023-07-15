Sivas'ta kamyon, ticari taksiye çarptı: 4 ölü, 1 ağır yaralı Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında kamyonun ticari taksiye çarptığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İHA

Sivas'ta saat 05.30 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu şehir geçişi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Kavşağında feci bir kaza yaşandı.

Taksiyi sürükledi

Kazada Erzincan istikametine gitmekte olan Emrah Gürbüz idaresindeki 28 ACA 910 plakalı kamyon kavşağa girmekte olan Engin Polat idaresindeki 28 T 0979 plakalı ticari taksiye çarparak önünde sürükledi.

Kazada 4 kişi öldü

İlk belirlemelere göre taksinin içerisinde bulunan sürücü ve tatil için Almanya’dan memleketleri Sivas’a gelip evlerine gitmek için otogardan taksiye binen Abdulkadir Ünsal (45), Zeynep Ünsal (37), Zeynep Bilge Ünsal (12) vefat etti.

Ayşe Buğlem Ünsal (10) ise ağır yaralandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay olay yerinde inceleme yaptılar.

Şimşek olay yerinde yaptığı açıklamada taksi sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.