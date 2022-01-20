Kanepeden yaptıkları düzeneği traktörün arkasına bağlayıp kayan bir grup vatandaş, köpekleri de yanlarına alınca renkli görüntüler oluştu.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

İlde köy ve mezra yolları ulaşıma kapanırken, hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derecelere kadar düştü.

Sibirya soğuklarının yaşandığı şehirde kimi vatandaşlar ise kar yağışını fırsata çevirdi.

KÖPEKLE KAYDILAR

Zara ilçesine bağlı Nasır köyünde bir grup vatandaş, traktörün arkasına bağladıkları kanepe ile kayarak doyasıya eğlendi.

‘Olmazsa olmazımız’ dedikleri köpeklerini de yanlarına alan gençlerin o anları, renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas’ta kanepeyle kayak keyfi VİDEO



“İSTANBUL’DAN BUNUN İÇİN GELDİM”

Köy sakinlerinden Muhammed Aksu, “Karda kaymak için bir düzenek yaptık. Köydeki çocuklarla hep birlikte oynamak için yaptık. Kanepeyi koyduk. Köpeğimizi de aldık yanımıza. Ben İstanbul’dan Sivas’a sırf bunun için geldim.” dedi.

“SABAH KALKTIĞIMIZDA HER TARAF KARDI”

Emin Kaya ise, “Sabah kalktığımızda her taraf kardı. Biz de bunu fırsat bilip, kızağımızı hazırladık. En başta çadırla yapmıştık. Altı kişiydik ve kayarken canımız sıkıldı. Düşenlerimiz kalkanlarımız oldu. Bir tane kanepe bulduk ve bir iki kişi daha aldık. Olmazsa olmazımız köpeğimizi de aldık. Herkesi aldığımız zaman daha güzel oldu.” diye konuştu.