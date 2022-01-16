Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi bembeyaz oldu.

Kentte akşam başlayan yağış, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Karın yağmasıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu. Meydandaki Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar karla kaplandı.

KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI

Yağış nedeniyle maddi hasarlı trafik kazalarının yaşandığı kent merkezinde belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

KARA YOLLARINDA TEMİZLEME

Kar yağışı Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda da etkili oldu. Kara yolları ekipleri iş makineleriyle Sivas-Erzincan ile Sivas-Ankara kara yolunda biriken karları temizledi.

YÜKSEK KESİMLERDE TİPİ

Öte yandan, Sivas ile Gürün arasında bulunan 1800 rakımlı Böğürdelik mevkisinde tipi etkili oldu. Burada ulaşıma kapanan yol, Konakpınar Bakımevi'nde nöbette olan kara yolları ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla açıldı.