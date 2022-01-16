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    Sivas'ta kar yağışı

    Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi bembeyaz oldu.
    • AA
    • 16.01.2022 - 03:15
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    Sivas'ta kar yağışı

    Kentte akşam başlayan yağış, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Karın yağmasıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu. Meydandaki Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar karla kaplandı.

    KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI

    Yağış nedeniyle maddi hasarlı trafik kazalarının yaşandığı kent merkezinde belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

    Sivas ta kar yağışı #1

    KARA YOLLARINDA TEMİZLEME

    Kar yağışı Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda da etkili oldu. Kara yolları ekipleri iş makineleriyle Sivas-Erzincan ile Sivas-Ankara kara yolunda biriken karları temizledi.

    Sivas ta kar yağışı #2

    YÜKSEK KESİMLERDE TİPİ

    Öte yandan, Sivas ile Gürün arasında bulunan 1800 rakımlı Böğürdelik mevkisinde tipi etkili oldu. Burada ulaşıma kapanan yol, Konakpınar Bakımevi'nde nöbette olan kara yolları ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla açıldı.

    Sivas ta kar yağışı #3

    Sivas ta kar yağışı #4

    Sivas ta kar yağışı #5

    Sivas ta kar yağışı #6

    Sivas ta kar yağışı #7

    Sivas ta kar yağışı #8

    Sivas ta kar yağışı #9


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