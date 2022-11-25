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    Sivas’ta kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü

    Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
    • 25.11.2022 - 22:14
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    Sivas’ta kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü

    Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

    Sızır Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu

    İHA'nın haberine göre Sızır Yaylası kar yağışı sonrası beyaza büründü. Yayla yolunda ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, geri dönmek zorunda kaldı. Kar yağışı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sivas’ta kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü #1

    Sivas’ta kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü #2


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