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- Sivas'ta karantinada olan öğrenciden mini konser
Sivas'ta karantinada olan öğrenciden mini konser
Karantinada tutulan Avusturya Mozarteum Üniversitesi Kontrbas Bölümü 3. sınıf öğrencisi İrem Özyiğit, yurtta kalanlara kontrbasıyla keyifli anlar yaşattı.
- AA
- 05.05.2020 - 14:20
Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan, Türkiye'ye getirilen 639 Türk vatandaşı, karantina dönemini, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sivas Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'nde geçiriyor.
KONTRABAS İLE KEYİFLİ ANLAR
Avusturya'dan gelen ve karantina sürecini yurtta geçiren Mozarteum Üniversitesi Kontrbas Bölümü 3. sınıf öğrencisi İrem Özyiğit, karantinadaki vatandaşlara konser verdi.
Özyiğit, odasının önünde kontrbasıyla verdiği mini konserle vatandaşlara klasik müzik keyfi yaşattı.
Karantinadaki öğrenciden mini konser