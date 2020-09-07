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    Sivas'ta karantinadaki genç, ambulans gelmeyince KPSS'ye giremedi

    Sivas'ın Altınyayla ilçesinde koronavirüs karantinasındaki genç, beklediği ambulans gelmeyince KPSS'ye giremedi.
    • İHA
    • 07.09.2020 - 05:11
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    Sivas'ta karantinadaki genç, ambulans gelmeyince KPSS'ye giremedi

    Sivas’ın Altınyayla ilçesinde ikamet eden ve 12 gündür karantinada 28 yaşındaki Emre Dabak, il merkezinde düzenlenen sınava gidebilmek için bağlı bulunduğu sağlık kuruluşundan izin istedi. Dabak’a karantinada bulunduğu için toplu taşıma araçlarına binemeyeceği belirtilerek, sağlık ekipleri tarafından sınav salonuna götürüleceği söylendi. Ancak beklediği ambulans gelmeyince sınava gidemedi.

    Sivas ta karantinadaki genç, ambulans gelmeyince KPSS ye giremedi #1

    "BİR YIL HAZIRLANMIŞTIM, GELEN GİDEN OLMADI"

    Emre Dabak, "Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındım. Geçtiğimiz hafta bağlı bulunduğum sağlık kuruluşundan KPSS sınavı için izin istedim. Özel aracım olup olmadığını sordular. Olmadığını söyleyince sağlık ekipleri tarafından sınav salonuna götürüleceğim söylendi. Sınavdan bir gün önce teyit için 112’yi aradım. Adres güncellemesi yapılarak yardımcı olacaklarını söylediler. Bugün erken kalkıp tekrar aradım. Bilgiler yeniden güncellendi. Ancak gelen giden olmadı. Karantinada olduğum için kendimde gidemedim. Sınava gireceğim salon ilçemize 50 dakika mesafede. Bir yıl bu sınava hazırlanmıştım” dedi.

    Öte yandan, Sivas’ta filyasyon ekipleri de çok sayıda koronavirüs hastasını evlerinden alarak onlar için belirlenin üç okulda sınava girmelerinde yardımcı oldu.

    Sivas ta karantinadaki genç, ambulans gelmeyince KPSS ye giremedi #2

    Sivas ta karantinadaki genç, ambulans gelmeyince KPSS ye giremedi #3

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