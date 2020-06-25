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    Sivas'ta, Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini astı

    Sivas'ta İbrahim K., Kızılırmak kenarında ağaca kendisini iple asarak yaşamına son verdi.
    • DHA
    • 25.06.2020 - 19:11
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    Sivas'ta, Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini astı #1

     

    Sivas'ta, Sivas- Kayseri yolu Kayseri Caddesi'nde Kızılırmak köprüsü yakınlarında, psikolojik sorunları olan İbrahim K.(32), Kızılırmak kenarında kendisini iple ağaca astı.

    OLAY YERİNCE İNCELEME YAPILDI

    Ağaca asılı İbrahim K.'yi görenler durumu çevredekilere bildirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İbrahim K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Sivas'ta, Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini astı #2

    Sivas'ta, Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini astı #3

    Sivas'ta, Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini astı #4

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