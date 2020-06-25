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- Sivas'ta, Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini astı
Sivas'ta, Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini astı
Sivas'ta İbrahim K., Kızılırmak kenarında ağaca kendisini iple asarak yaşamına son verdi.
- DHA
- 25.06.2020 - 19:11
Sivas'ta, Sivas- Kayseri yolu Kayseri Caddesi'nde Kızılırmak köprüsü yakınlarında, psikolojik sorunları olan İbrahim K.(32), Kızılırmak kenarında kendisini iple ağaca astı.
OLAY YERİNCE İNCELEME YAPILDI
Ağaca asılı İbrahim K.'yi görenler durumu çevredekilere bildirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İbrahim K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.