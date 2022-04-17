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    Sivas'ta kontrolden çıkan araç refüje çıktı

    Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.
    • 17.04.2022 - 00:47
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    Sivas'ta kontrolden çıkan araç refüje çıktı

    Sivas'ın Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde Cumhuriyet Üniversitesi istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan K.D. (32) yönetimindeki 58 ADG 243 plakalı Seat marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıktı.

    4 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre araçta bulunan sürücü, Y.Y., A.Ü., ve O.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas ta kontrolden çıkan araç refüje çıktı #1

    Sivas ta kontrolden çıkan araç refüje çıktı #2

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