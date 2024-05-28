Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak yan yattı, kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Sivas'ta Kadı Burhannettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, Serdar Karaaslan (21) idaresindeki 07 APS 835 plakalı Opel marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak yan yattı.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Karaaslan hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)