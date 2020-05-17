Sivas'ta korona tedbirlerine uymayan 124 kişiye para cezası

Salgına karşı alınan önlemleri ihlal edenlere toplam 125 bin 832 lira idari para cezası verildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler titizlikle yapılıyor.

Kentte koronavirüs tedbirlerine uymayan 124 kişiye para cezası kesildi.

125 BİN 832 LİRA PARA CEZASI

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, son bir haftada il merkezinde yapılan kontroller ve denetlemelerde, 65 yaş ve üzeri, kronik hastalığı bulunan, 20 yaşından küçük ve 14 gün kuralına uymayan 124 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 125 bin 832 lira idari para cezası verildi.

Açıklamada, sokağa çıkma zorunluluğu olmayanlardan da evlerinde kalmaları istendi.