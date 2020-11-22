Sivas'ta koronavirüs hastası annesini özel araçla götürmek istedi

Sivas'ta sokağa çıkma yasağını ihlal ederek, koronavirüs hastası olan annesi A.K.'yı, valilik tarafından tahsis edilen aracı beklemeden hastaneden eve götürmek isteyen E.K. polis tarafından yakalandı.

Sivas kent merkezinde yaşayan koronavirüs hastası A.K., evinde rahatsızlandı. A.K., için ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ambulans ile A.K., Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından A.K., valilik tarafından tahsis edilen araçla tekrar evine bırakılmak istendi.

ANNESİNİ KENDİ ARACIYLA GÖTÜRMEK İSTEDİ

A.K.'nın oğlu E.K. ise sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 07 MOF 30 plakalı aracıyla hastaneye geldi. E.K., annesini kendi aracıyla eve götürmek istedi. Araç, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Kadı Burhanettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde uygulama yapan polisler tarafından durduruldu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ ZORLA İKNA ETTİ

Kimlik kontrolü sırasında A.K.'nın koronavirüs testinin pozitif ve karantina süresinin ise 11'inci gününde olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, koronavirüs hastası olan ve valilik tarafından tahsis edilen aracı beklemedikleri için karantina ihlali yapan A.K.'yı KYK yurduna götürmek istedi.

Bunun üzerine A.K., karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle annesini yurda götürecek olan sağlık ekiplerine zorluk çıkardı.

Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çalışmaları sonrası A.K. karantina süresini tamamlamak üzere yurda götürüldü.

ANNE VE OĞLUNA PARA CEZASI KESİLDİ

Araç sürücüsü E.K. ve annesi A.K.'ya 3 bin 150 lira sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesi ile cezai işlem uygulandı.