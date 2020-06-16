Güney köyünde yaşayan 11 yaşındaki küçük kız, evlerinin bahçesine düşen yıldırımı görüntülerken, korku dolu anlar yaşadı.

Sivas’ta, yaklaşık 1 hafta süren yağışlar nedeniyle birçok köyde sel ve taşkınlar yaşanırken, Güney köyünde yaşayan Metin ve Tuğba Kervankıran çiftinin yaşadığı evin bahçesine ise yıldırım düştü.

Büyük bir gürültüyle düşen yıldırım, çiftin 11 yaşındaki kızları İrem Kervankıran'ın cep telefonu ile görüntüledi.

BİR KADIN İŞİTME KAYBI YAŞADI

Yıldırım düşme anında korkarak yanında olan babaannesine bağıran Kervankıran, kısa süren bir şok yaşadı.

Yıldırım, köyde yaşayan yaşlı bir kadının işitme kaybına neden olurken bazı evlerde ise elektrikli eşyaların bozulmasına neden oldu.

Sivas'ta köye düşen yıldırım korkuttu

"BOMBA DÜŞMÜŞ GİBİYDİ"

O anları görüntüleyen İrem Kervankıran, "O gün havada bulutlar karışmaya başladı. Daha sonra yavaş yavaş şimşekler çakmaya başladı. Ben de annemden telefonu alarak çekmeye başladım. Çektiğim anda birden ses geldi ama ben son anlarını görmüştüm. Demirlere kıvılcım geldi ve siyah oldular. Bomba düşmüş gibiydi, çok korktuk" dedi.

"KULAKLARIM DUYMUYOR"

Kervankıran ailesinin komşusu olan Selver Şahin, düşen yıldırımın sesinden dolayı duyma kaybı yaşadığını belirterek, “Yağmur yağdı, şimşek çaktı. Bostana su basacak diye oğlumla kürekle geliyorduk. Birden şakılayınca yere çöktüm ve kulaklarımı kapattım. Korktum, şimdi kulaklarım ağrıyor. Kulaklarım duymuyor" dedi.

"ATEŞLER ÇIKMAYA BAŞLADI"

Güney köyünde yaşayan Şeref Toy da “Akşam üstü hava çok karardı, karardıktan sonra şimşek çaktı. Bizim evlerin sigortaları attı. Buradan ateşler çıkmaya başladı” şeklinde konuştu.