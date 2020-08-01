Sivas'ta kurbanlık hayvanı traktörün arkasında ayağından asılı şekilde taşıyan şahsın kimliği tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Kurban Bayramı bu yıl koronavirüs salgını gölgesinde geçse de tedbirler eşliğinde kurban kesimleri ve ziyaretler devam ediyor.

Yurdun birçok yerinden, yer yer yüzlerde tebessüme neden olan, her bayram görmeye alışık olduğumuz kendini yaralayan "acemi kasap" ve sahibinin elinden kaçan kurbanlık haberlerinin yanında, tatsız haberler de geleye devam ediyor.

Sivas'ta kurbanlığa işkence cezasız kalmadı VİDEO

KURBANLIĞI AYAĞINDAN ASARAK TAŞIDI

O tatsız olaylardan biri Sivas'ta yaşandı.

Sivas'ın Beypınar köyünde, araçlarıyla seyir halinde olan bir aile önlerindeki traktörde ayağından asılı şekilde taşınan bir kurbanlık olduğunu fark etti.

Hemen cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o görüntüler sosyal medyadan yayınlandı.

İzleyenlerin içini acıtan o görüntülere ise kısa sürede tepki yağdı.

İŞKENCE CEZASIZ KALMADI

Sosyal medya üzerinden bu yoğun tepkinin ardından yetkililer harekete geçti ve kurbanlık hayvana işkence eden şahsın kimliği tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Konu hakkında açıklama ise Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından yapıldı

Ayhan Twitter hesabından yaptığı açıklamasında "Sosyal medya üzerinden bizlere yansıyan bu kabul edilemez görüntünün faili tespit edilmiş olup, gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. Hiçbir aklın ve vicdanın sindiremeyeceği bu görüntülerin yaşanmaması için hassasiyetle konuyu bizlere ulaştıran vatandaşımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.