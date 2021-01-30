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    Sivas'ta kurtlar, çiftçinin köpeğine saldırdı

    Gemerek ilçesinde 7 kurt, çiftçinin Kangal köpeğini boğdu. Kurtların, köpeği telef ettiği an, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 30.01.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 17:31
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    Sivas'ta kurtlar, çiftçinin köpeğine saldırdı

     

    Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Koçoğlu köyünde çiftçilik yapan, evli ve 4 çocuk babası Tanış Korkmaz'a (50) ait Kangal köpeğine 7 kurt saldırdı.

    Kurtların boğduğu köpek, telef oldu.

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Kurtların, köpeğe saldırma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sabah uyandığında köpeğinin yerinde olmadığını fark eden ve yerde kan izlerini gören Korkmaz, kamera kayıtlarına baktığında kurtların saldırdığını gördü.

    Sivas'ta kurtlar, çiftçinin köpeğine saldırdı VİDEO

    "KURTLAR YAZIN DA KIŞIN DA İNİYOR"

    Kurtların devamlı köylerine indiğini söyleyen Tanış Korkmaz, "Kurtlar yazın da kışın da köyümüze iniyor. Bir kez de yazın benim 2 tane buzağıma kurtlar saldırdı ve yediler. 3 sene önce de eşeğimi alıp götürdüler. Kurtlar devamlı bizim köyümüze geliyor" dedi.

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    Sivas ta kurtlar, çiftçinin köpeğine saldırdı #2

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    Sivas ta kurtlar, çiftçinin köpeğine saldırdı #5

    Sivas ta kurtlar, çiftçinin köpeğine saldırdı #6

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