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    Sivas'ta lastiği patlayan araç kaza yaptı: 5 yaralı

    Sivas'ın Akıncılar ilçesinde lastiği patlayan otomobilin bariyerlere ve tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
    • 23.12.2022 - 23:40
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    Sivas'ta lastiği patlayan araç kaza yaptı: 5 yaralı

    Sivas'ta D-100 karayolu Akıncılar ilçe girişinde, M.Ö. (42) yönetimindeki 06 YIB 61 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu ilk önce yol kenarında bulunan demir bariyerlere ardından plakası öğrenilemeyen bir tırın kasasına çarparak durdu.

    5 kişi yaralandı

    Çarpışmanın etkisiyle kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan R.Ö. (30), E.B (24), G.B. (26) ve R.Ö. (30) yaralandı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akıncılar ile Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili incele başlatıldı.

    Sivas ta lastiği patlayan araç kaza yaptı: 5 yaralı #1


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