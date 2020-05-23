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- Sivas'ta motosiklete 3 kişi binen kişiler uyarıldı
Sivas'ta motosiklete 3 kişi binen kişiler uyarıldı
- DHA
- 23.05.2020 - 14:24
Sivas'ta denetim gerçekleştiren polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2'si kadın 3 kişinin aynı motosiklet ile seyir halinde olduğunu gördü.
'YASAKTAN HABERİMİZ YOK' DEDİLER
Durdurulan motosikletteki 3 kişinin Afganistan uyruklu oldukları belirlendi. Afganlar, polise alışverişe çıktıklarını ve yasaktan haberleri olmadığını söyledi.
Polisler de sosyal mesafe kuralını hatırlatarak, bir motosiklete 3 kişi binemeyeceklerini bildirdi.
Ayrıca yasak nedeniyle sadece evlerine yürüme mesafesindeki yerlerden alışveriş yapabileceklerini söyleyerek, 3 kişiden evlerine dönmeleri istendi.
YENİDEN BİNMEYE ÇALIŞTILAR
Yeniden motosiklete binmeye çalışan Afganlar, polisin uyarısıyla karşılaştı. Motosiklet sürücüsü tek olarak ilerlerken, 2 kadın da yaya olarak evlerine döndü.