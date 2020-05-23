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    Sivas'ta motosiklete 3 kişi binen kişiler uyarıldı

    Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkıp aynı motosiklete binen Afganistan uyruklu 2'si kadın 3 kişi, uyarının ardından evlerine gönderildi.
    • DHA
    • 23.05.2020 - 14:24
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    Sivas'ta motosiklete 3 kişi binen kişiler uyarıldı

    Sivas'ta denetim gerçekleştiren polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2'si kadın 3 kişinin aynı motosiklet ile seyir halinde olduğunu gördü.

    'YASAKTAN HABERİMİZ YOK' DEDİLER

    Durdurulan motosikletteki 3 kişinin Afganistan uyruklu oldukları belirlendi. Afganlar, polise alışverişe çıktıklarını ve yasaktan haberleri olmadığını söyledi.

    Polisler de sosyal mesafe kuralını hatırlatarak, bir motosiklete 3 kişi binemeyeceklerini bildirdi.

    Ayrıca yasak nedeniyle sadece evlerine yürüme mesafesindeki yerlerden alışveriş yapabileceklerini söyleyerek, 3 kişiden evlerine dönmeleri istendi.

    YENİDEN BİNMEYE ÇALIŞTILAR

    Yeniden motosiklete binmeye çalışan Afganlar, polisin uyarısıyla karşılaştı. Motosiklet sürücüsü tek olarak ilerlerken, 2 kadın da yaya olarak evlerine döndü.

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