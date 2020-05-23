Sivas'ta motosiklete 3 kişi binen kişiler uyarıldı

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Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkıp aynı motosiklete binen Afganistan uyruklu 2'si kadın 3 kişi, uyarının ardından evlerine gönderildi.

Sivas'ta denetim gerçekleştiren polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2'si kadın 3 kişinin aynı motosiklet ile seyir halinde olduğunu gördü.

'YASAKTAN HABERİMİZ YOK' DEDİLER

Durdurulan motosikletteki 3 kişinin Afganistan uyruklu oldukları belirlendi. Afganlar, polise alışverişe çıktıklarını ve yasaktan haberleri olmadığını söyledi.

Polisler de sosyal mesafe kuralını hatırlatarak, bir motosiklete 3 kişi binemeyeceklerini bildirdi.

Ayrıca yasak nedeniyle sadece evlerine yürüme mesafesindeki yerlerden alışveriş yapabileceklerini söyleyerek, 3 kişiden evlerine dönmeleri istendi.

YENİDEN BİNMEYE ÇALIŞTILAR

Yeniden motosiklete binmeye çalışan Afganlar, polisin uyarısıyla karşılaştı. Motosiklet sürücüsü tek olarak ilerlerken, 2 kadın da yaya olarak evlerine döndü.