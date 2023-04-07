Sivas’ta nisan karı: Geminbeli Geçidi’nde sürücüler yolda kaldı

İHA
Türkiye'nin doğusu, bahara giremedi, hala kışı yaşıyor...
Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kentin Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi de, karla birlikte beyaza büründü.
Sürücüler yolda kaldı
Nisan ayında yağan karın yoğunluğu, görenleri hayrete düşürürken, kara hazırlıksız yakalanan bazı otomobil ve tır sürücüleri yolda kaldı.
Bölgeye giden kara yolları ekipleri ise kar temizleme çalışmalarına başladı.