İHA

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde de dün öğle saatlerinde etkili oldu.

İlçede bulunan İmam Hatip Lisesi’nin bahçesi ve bodrum katı sular altında kaldı.

Öğrenciler birbirlerini sırtladı

Okula girmek isteyen öğrenciler, sulak araziye dönmüş bahçede birbirlerini sırtlarında taşıdı.

Yağışın durmasının ardından harekete geçen Yıldızeli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vidanjör yardımıyla suyu tahliye etmek için kolları sıvadı.

Tahliye çalışmalarının başladığı okul için eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Sivas’ta öğrenciler birbirini sırtladı
İmam Hatip Lisesi’nin bahçesi

Tarım arazileri de zarar gördü

Öte yandan tarım arazilerine de zarar verdi.

Yaklaşık 200 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

Zarar gören tarım arazileri için hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.