Sivas’ta öğrenciler birbirini sırtladı Yıldızeli İmam Hatip Lisesi, şiddetli yağış sonrası sular altında kaldı. Lise öğrencilerinin okula girmekte zorlandığı anlar, amatör kameralara yansıdı.

İHA

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde de dün öğle saatlerinde sağanak etkili oldu.

İlçede bulunan İmam Hatip Lisesi’nin bahçesi ve bodrum katı sular altında kaldı.

Öğrenciler birbirlerini sırtladı

Okula girmek isteyen öğrenciler, sulak araziye dönmüş bahçede birbirlerini sırtlarında taşıdı.

Yağışın durmasının ardından harekete geçen Yıldızeli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vidanjör yardımıyla suyu tahliye etmek için kolları sıvadı.

Tahliye çalışmalarının başladığı okul için eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Tarım arazileri de zarar gördü

Öte yandan yağış tarım arazilerine de zarar verdi.

Yaklaşık 200 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

Zarar gören tarım arazileri için hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.