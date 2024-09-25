Sivas'ta okulda gerçeğini aratmayan tatbikat Sivas'ta İtfaiye Haftası dolayısıyla düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği pencereden atlama yatağına atlayacak olan görevliye öğrencilerin ‘atla atla' diye seslenmesi dikkat çekti.

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İHA

Sivas’ta, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 310. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde kent merkezindeki Fen Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta ilgi çekici anlar yaşandı.

Senaryoya göre, trafik kazasında araç içinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ, YANGINLARA MÜDAHALE ANLATILDI

Okul binasında mahsur kalan öğrenciler, açılan hava yastığına atlayarak güvenli bir şekilde tahliye edildi. Bu esnada, öğrencilerin görevliye 'atla atla' diye seslenmeleri dikkat çekti. Ayrıca, öğrencilere LPG ve yağ yangınlarına müdahale yöntemleri hakkında bilgi verildi.

"ÇOCUKLARIMIZI BİLİNÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Sivas İtfaiye Müdürü İbrahim Alaçam, tatbikatın amacının çocukları itfaiye çalışmaları ve güvenlik önlemleri konusunda bilinçlendirmek olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

İtfaiye teşkilatının 310. yıl dönümünü kutluyoruz, Sivas İtfaiyesi ise 220. yılını tamamladı. Tehlikeye her an hazırlıklı bir itfaiye olarak bu okulda tatbikat gerçekleştirdik. Amacımız, çocuklarımıza itfaiyenin işlevlerini ve güvenlik önlemlerini göstermek. Trafik kazalarına müdahale ve yangınlarda kurtarma faaliyetlerini icra ederek, çocuklarımızı bu konularda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)