Sivas'ta otomobil aydınlatma direğini devirdi: 1 yaralı Sivas’ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Otomobil sürücüsü ise yaralandı.

İHA

Sivas-Ankara Kara Yolu, havalimanı kavşağı yakınlarında, İ.K. idaresindeki 58 ABH 886 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Sürücü yaralandı

Kazada sürücü yaralandı. Devrilen direk ise otomobilin üzerinde kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan sürücünün durumu iyi

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.