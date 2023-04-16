Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 2’si çocuk 4 yaralı Sivas’ta otomobil ile çarpışan tır devrildi. Trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ölüm kavşağı olarak bilinen Pınarbaşı-Sivas karayolu üzerindeki Cemel kavşağında, Y.H.(39) idaresindeki 80 ABG 623 plakalı tır ile H.T. (34) idaresindeki 58 HG 398 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunun M.K.T. (3) ve B.Y.T. (7) yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.