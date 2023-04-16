Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 2’si çocuk 4 yaralı
İHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ölüm kavşağı olarak bilinen Pınarbaşı- karayolu üzerindeki Cemel kavşağında, Y.H.(39) idaresindeki 80 ABG 623 plakalı tır ile H.T. (34) idaresindeki 58 HG 398 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunun M.K.T. (3) ve B.Y.T. (7) yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 2’si çocuk 4 yaralı