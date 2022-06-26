Sivas'ta demir parmaklıklara saplanan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedi daha sonra veterinere teslim edildi.

Sivas’ta kent merkezinde bulunan Esenyurt Mahallesi'nde parmaklıkları aşmak isteyen bir kedi dengesini koruyamayarak demir parmaklıklara saplandı.

Vatandaşlar süt verdi

Kediyi o halde gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar kediye su ve süt verdi.

Sivas'ta parmaklıklara saplanan kedi kurtarıldı - Video

Kurtarılan kedi veterinere götürüldü

İHA'nın haberine göre kedi, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı kedi tedavi edilmek üzere veterinere teslim edildi.