Sivas'ta parmaklıklara saplanan kedi kurtarıldı
Sivas'ta demir parmaklıklara saplanan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedi daha sonra veterinere teslim edildi.
- 26.06.2022 - 00:19
Sivas’ta kent merkezinde bulunan Esenyurt Mahallesi'nde parmaklıkları aşmak isteyen bir kedi dengesini koruyamayarak demir parmaklıklara saplandı.
Vatandaşlar süt verdi
Kediyi o halde gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar kediye su ve süt verdi.
Sivas'ta parmaklıklara saplanan kedi kurtarıldı - Video
Kurtarılan kedi veterinere götürüldü
İHA'nın haberine göre kedi, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı kedi tedavi edilmek üzere veterinere teslim edildi.