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    Sivas'ta parmaklıklara saplanan kedi kurtarıldı

    Sivas'ta demir parmaklıklara saplanan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedi daha sonra veterinere teslim edildi.
    • 26.06.2022 - 00:19
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    Sivas'ta parmaklıklara saplanan kedi kurtarıldı

    Sivas’ta kent merkezinde bulunan Esenyurt Mahallesi'nde parmaklıkları aşmak isteyen bir kedi dengesini koruyamayarak demir parmaklıklara saplandı.

    Vatandaşlar süt verdi

    Kediyi o halde gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar kediye su ve süt verdi.

    Sivas'ta parmaklıklara saplanan kedi kurtarıldı - Video

    Sivas ta parmaklıklara saplanan kedi kurtarıldı #1

    Kurtarılan kedi veterinere götürüldü

    İHA'nın haberine göre kedi, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı kedi tedavi edilmek üzere veterinere teslim edildi.

    Sivas ta parmaklıklara saplanan kedi kurtarıldı #2

    Sivas ta parmaklıklara saplanan kedi kurtarıldı #3


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