Sivas'ta ruble ile akaryakıt almak isteyen Rus çift ortada kaldı

Sivas'ta ruble ile akaryakıt almak isteyen Rus çift ortada kaldı

Tatil için Türkiye gelen çift, girdikleri akaryakıt istasyonunda Rus rublesi ile benzin alamayınca polisten yardım istedi.

Rus çift akaryakıt istasyonunda mahsur kaldı.

Tatil için Türkiye'ye gelen Rusya vatandaşı çift, akaryakıt almak için Sivas'ta durdu.

Üzerlerinde Türk parası bulunmayan tatilciler, ruble ile benzin almak istediklerini belirtti.

Benzin verilmedi

Bunun üzerine görevliler, kendilerine uzatılan para birimini tanımadıkları için benzin vermedi.

Ne yapacaklarını şaşıran çift, çalışanlarla dil konusunda da anlaşamayınca ortalık karıştı.

Ekipler yardımcı olmaya çalıştı

İstasyon görevlileri olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

İHA'nın aktarımına göre; ekipler durumu anlayınca rubleyi Türk Lirasına çevirmek için çifte yardımcı olmaya çalıştı.

Ancak bankalar ve döviz büroları da rubleyi, Türk Lirasına çevirmeye yanaşmadı.

"Ruble ile benzin alamadık"

Rus çift yaşadıkları mağduriyeti, “İstanbul’a gidiyorduk. Benzinimiz azaldı. Ruble ile benzin alamadık. Üzerimizde de başka paramız yok.” dedi.