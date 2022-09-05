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    Sivas'ta ruble ile akaryakıt almak isteyen Rus çift ortada kaldı

    Tatil için Türkiye gelen çift, girdikleri akaryakıt istasyonunda Rus rublesi ile benzin alamayınca polisten yardım istedi.
    • 05.09.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 15:59
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    Sivas'ta ruble ile akaryakıt almak isteyen Rus çift ortada kaldı

    Rus çift akaryakıt istasyonunda mahsur kaldı.

    Tatil için Türkiye'ye gelen Rusya vatandaşı çift, akaryakıt almak için Sivas'ta durdu.

    Üzerlerinde Türk parası bulunmayan tatilciler, ruble ile benzin almak istediklerini belirtti.

    Benzin verilmedi

    Bunun üzerine görevliler, kendilerine uzatılan para birimini tanımadıkları için benzin vermedi.

    Ne yapacaklarını şaşıran çift, çalışanlarla dil konusunda da anlaşamayınca ortalık karıştı.

    Sivas ta ruble ile akaryakıt almak isteyen Rus çift ortada kaldı #1

    Ekipler yardımcı olmaya çalıştı

    İstasyon görevlileri olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

    İHA'nın aktarımına göre; ekipler durumu anlayınca rubleyi Türk Lirasına çevirmek için çifte yardımcı olmaya çalıştı.

    Ancak bankalar ve döviz büroları da rubleyi, Türk Lirasına çevirmeye yanaşmadı.

    Sivas ta ruble ile akaryakıt almak isteyen Rus çift ortada kaldı #2

    "Ruble ile benzin alamadık"

    Rus çift yaşadıkları mağduriyeti, “İstanbul’a gidiyorduk. Benzinimiz azaldı. Ruble ile benzin alamadık. Üzerimizde de başka paramız yok.” dedi.

    Sivas ta ruble ile akaryakıt almak isteyen Rus çift ortada kaldı #3


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