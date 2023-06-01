Sivas'ta sağanak, sele neden oldu Şarkışla ilçesi Samankaya köyünün ortasından geçen dere, etkili olan sağanakta taştı. Selde bazı evler ile bahçeler ve tarım arazilerini su bastı.

DHA Türkiye birçok şehri, bir türlü yaza ‘merhaba’ diyemedi… Sağanakların arttığı şu günlerde bazı bölgelerde afetler yaşanıyor. Sivas’ın Şarkışla ilçesinde de öğle saatlerinde yağış vardı. Dere taştı Yaşamı olumsuz etkileyen sağanak, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Samankaya köyünde sele neden oldu. Köyün ortasından geçen Kanak Deresi taştı. Taşan dere nedeniyle bazı evler ile bahçe ve tarım arazileri su altında kaldı. Çocuk parkı da zarar gördü Sel nedeniyle köy içerisindeki yollar da çamurla kaplandı. Ayrıca köydeki çocuk parkı selden zarar gördü.