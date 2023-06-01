DHA
Türkiye birçok şehri, bir türlü yaza ‘merhaba’ diyemedi…
Sağanakların arttığı şu günlerde bazı bölgelerde afetler yaşanıyor.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde de öğle saatlerinde yağış vardı.
Dere taştı
Yaşamı olumsuz etkileyen sağanak, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Samankaya köyünde sele neden oldu.
Köyün ortasından geçen Kanak Deresi taştı.
Taşan dere nedeniyle bazı evler ile bahçe ve tarım arazileri su altında kaldı.
Çocuk parkı da zarar gördü
Sel nedeniyle köy içerisindeki yollar da çamurla kaplandı.
Ayrıca köydeki çocuk parkı selden zarar gördü.