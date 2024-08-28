Sivas'ta sağanak sele yol açtı: 20 ev sular altında kaldı Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Eskikarahisar köyünde yoğun yağışın ardından oluşan sel ve baskınlar ağır hasara yol açtı.

İHA

Sivas'ta yoğun yağışların ardından derelerin taşması sonucu yaklaşık 20 ev ve bir çok ahır sular altında kaldı.

AFAD ekipleri köyde hasar tespit çalışmalarına başladı. Ulaş Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve Sivas İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri, su boşaltma ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşanan sel ve baskınlarda can kaybı ve yaralanan olmadı. Sular altında kalan evlerden yara almadan çıkmayı başaranlar eşyalarını kurtarmak için çalışma başlattı.

Sular altında kalan ahırlarda da telef olan hayvan bulunmadığı bildirildi. Ev ve ahırlarda ağır maddi hasar oluştu.

"TOMRUK İÇERİ GİRSE BİZİ ÖLDÜRÜRDÜ"

Yağmurun ardından oluşan sele çocuklarıyla birlikte evde yakalanan Behiye Muhit şöyle dedi:

"Bir anda oldu. Ben kapıyı kapatmasam sel bizi götürürdü. Ben çocuklarımı aldım çıkayım dedim, kapının önüne çıktım. Karşıdan dalga halinde gelince, çocuklarımı içeri alıp kapıyı kapatmaya çalıştım ama kapatamadım. Kocaman bir tomruk geldi, tomruk içeri girse bizi öldürürdü. Gücümün yettiği yere kadar tuttum. İçeride kızlarımla beraber 4 kişiydik. Eşim dışarıda biz içeride kaldık. Metrelerce yükseklikte bir dalgaydı. Ben anlatamam. Eğer kamyon gelse kamyonu da götürürdü”

"AĞILLARIMIZI SU BASTI"

Sel sırasında koyunlarını yaylıma çıkardığını söyleyen Sami Yıldız adlı vatandaş ise, “Havanın gelişinden selin geleceğini tahmin ettim. Eve geldiğimizde malum durumu gördük. Traktörümüzün römorkunu, tırnağını, çayır bıçağını götürdü. Ağıllarımızı su bastı. Koyunlarımızdan üşüyen oldu, hasta olan olacak. Ne kadar zayiat olur onu sabah göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)