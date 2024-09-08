Sivas'ta sağanak sonrası toprak kaydı

DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu başlayan sağanak tüm yurdu etkisi altına aldı..
Yer yer şiddetlenen yağış, Sivas'ın Suşehri ilçesinde felakete neden oldu.
TOPRAK KAYDI
İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Suşehri- İmranlı karayolu Saraycık ve Cevizliköy arasında toprak kayması meydana geldi.
YOL KISMEN KAPANDI
Dağdan akan çamurlu toprak, kara yolunu kısmen trafiğe kapattı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken bazı araçlar çamur birikintisinde mahsur kaldı.
Karayolları ekipleri yolu temizlemek için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış