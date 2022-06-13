Sivas'ta sağanak yağış dereleri taşırdı

Sivas Hafik'te etkili olan şiddetli sağanak yağış, derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına sebebiyet verdi.

Sivas'ın Hafik ilçesi Celali köyünde etkisini gösteren yağış, derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu.

Dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Sağanak yağış ile köyün içerisinden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu birçok yol ve tarım arazisi sular altında kaldı.

İHA'nın haberine göre, sel suları nedeniyle köyde çamur birikintileri oluştu. Sel felaketinde yaralanan olmazken, tarım arazileri selde büyük zarar gördü.