Sivas'ta sel: Su basan parkta çocuklar oyun oynadı

İHA
Sivas'ta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Zara ilçesinde sağanak sonrası Ahmet Başyurt Mahallesi'nde ev, apartman, bahçe ve kamu kurum alanları ile spor tesisleri sular altında kaldı.
Ev ve bahçeleri su bastı
Su baskınından etkilenen bölgeye gelen Zara Belediyesi İtfaiye ve Temizlik Saha Amirliği çalışanları cadde ve sokaklardaki suları tahliye ederken, vatandaşlar da ev ve bahçelerindeki suları temizledi.
Su altındaki parkta oyun
Su baskınlarının yaşandığı mahallede ekipler ve vatandaşlar çalışma yaptığı esnada sular altında kalan parkta oyun oynayan çocuklar dikkat çekti.