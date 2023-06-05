Sivas'ta sel: Su basan parkta çocuklar oyun oynadı Sivas'ın Zara ilçesinde sağanak yağış sonrası su baskınları meydana geldi. Su basan parkta çocukların oyun oynaması ise dikkat çekti.

İHA

Sivas'ta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Zara ilçesinde sağanak sonrası Ahmet Başyurt Mahallesi'nde ev, apartman, bahçe ve kamu kurum alanları ile spor tesisleri sular altında kaldı.

Ev ve bahçeleri su bastı

Su baskınından etkilenen bölgeye gelen Zara Belediyesi İtfaiye ve Temizlik Saha Amirliği çalışanları cadde ve sokaklardaki suları tahliye ederken, vatandaşlar da ev ve bahçelerindeki suları temizledi.

Su altındaki parkta oyun

Su baskınlarının yaşandığı mahallede ekipler ve vatandaşlar çalışma yaptığı esnada sular altında kalan parkta oyun oynayan çocuklar dikkat çekti.