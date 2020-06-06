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    Sivas'ta sıcaktan asfalt eridi

    Öğle saatlerinde 30 dereceye çıkan hava sıcaklığı, yollardaki asfaltın erimesine sebep oldu.
    • İHA
    • 06.06.2020 - 16:51
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    Sivas'ta sıcaktan asfalt eridi

    Sivas’ta mayıs ayının son günlerinde etkisini gösteren kar yağışı, haziran ayının gelmesiyle beraber yerini güneşe bıraktı.

    Kentte, sıcak hava etkili olurken, öğle saatlerindeki sıcaklık 30 dereceye kadar çıktı.

    ASFALT ERİDİ

    Sıcak hava nedeniyle Koyulhisar ilçesi Eğriçimen yaylası bölgesinde ise asfalt eridi. Yoldaki erimenin etkisiyle araçların tekerlekleri ve vatandaşların ayakkabıları zifte kaplandı. Vatandaşlar eriyen yolda yürümekte güçlük çekti.

    Sivas'ta sıcaktan asfalt eridi

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