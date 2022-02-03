Geçtiğimiz yıllarda kuraklıkla savaşan çiftçi, bu kez şükür duasına çıktı.

Sivas’ta son yılların en yoğun kar yağışı gerçekleşti.

Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye yükselirken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1.5 metreyi buldu.

Yağan yoğun kar kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzünü güldürdü.

BU KEZ ŞÜKÜR DUASI

Çiftçiler, yağan karın ardından bu kez şükür duasına çıktı.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ile yönetim kurulu üyeleri ve çiftçiler, İşhan bölgesinde yağan kardan dolayı şükür duası yaptı.

Araziye yağan karı, eğlenceye çeviren çiftçiler kartopu oynadı.

Sivas’ta şükür duası ViDEO

“DIŞ ÜLKELERE MUHTAÇ OLMAMAK İÇİN BU KARI BEKLİYORDUK”

Çetindağ burada yaptığı açılamada yağan çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirtip, “Biliyorsunuz son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kuraklık vardı. Geçen sene sizinle yine bu aylarda çekim yaptığımızda hiç kar yoktu. Bu 2022 yılının başlangıcında gerçekten ülkemize ve Sivas’ımıza gerçekten mükemmel bir kar yağdı. Bu karın olması demek bereket demek. Barajlarımızın dolması, sulama ve tarımın artması demektir. Bu kar ülkemize çok katkıda bulundu, inşallah devamı gelir. İklim değişikliklerinden dolayı çok büyük sıkıntılar vardı. Allah çok şükür bu karı bize verdi hem de çok istediğimiz bir şekilde verdi. Biz de çok değerli çiftçilerimizle birlikte şükür duasına geldik. Biz ülkemizi, vatanımızı hiçbir dış ülkeye muhtaç olmaması için bu karı bekliyorduk. Gerçekten bu yağışlar böyle devam ettiği sürece ülkemizde bolluk, bereketlilik olacak.” şeklinde konuştu.