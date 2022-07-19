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    Sivas'ta Tecer Gölü'nün yüzeyi kurudu

    Sivas'ta Tecer Gölü tamamen kuruyunca gölden geriye sadece tuz tabakası kaldı.
    • 19.07.2022 - 02:25
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    Sivas'ta Tecer Gölü'nün yüzeyi kurudu

    Sivas'ta ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta yer alan, halk dilinde Kellah Gölü olarak bilinen Tecer Gölü, her yaz mevsiminde sıcaklığın etkisiyle tamamen kuruyor.

    Geriye tuz tabakası kaldı

    Bu yıl da 6. aydan itibaren suların çekildiği gölden geriye beyaz tuz tabakası kaldı.

    Sivas ta Tecer Gölü nün yüzeyi kurudu #1

    "Kuş cenneti gibi çok güzel bir yerdi burası"

    AA'nın haberine göre, Ulaş Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda çiftçi olan 58 yaşındaki Vahap Seyhan, gölün 90'lı yıllarda yavaş yavaş kurumaya başladığını belirterek, "1990'dan önce gölde müthiş bir canlılık vardı. Muazzam bir doğa harikasıydı, kuş cenneti gibi çok güzel bir yerdi burası. Angut, ördek, turna gibi yerli ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapardı. Buradaki kamışlardan gölü göremezdik. Hatta çocukluğumuzda buraya gelir yıkanırdık." dedi.

    Sivas ta Tecer Gölü nün yüzeyi kurudu #2


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