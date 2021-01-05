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    Sivas'ta teröristlerin sığınağı bulundu

    Sivas’ın Koyulhisar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait bir sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
    • İHA
    • 05.01.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 12:28
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    Sivas'ta teröristlerin sığınağı bulundu

    Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube timleri ve komando timleri, Koyulhisar ilçesi kırsalında Şehit J. Asb. Kd. Çvş. Bekir Pehlivan operasyonu gerçekleştirdi.

    YAŞAM MALZEMELERİ ÇIKTI

    Üçmerek Yaylası bölgesinde yürütülen arazi tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş dönemde kullanıldığı değerlendirilen bir adet sığınak ve sığınak içerisinde muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    Bölgede, terör örgütlerinin geçiş güzergahı olarak kullandığı noktalarda operasyonlar sürdürülüyor.

    Sivas ta teröristlerin sığınağı bulundu #1

    Sivas ta teröristlerin sığınağı bulundu #2

    Sivas ta teröristlerin sığınağı bulundu #3

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