Sivas'ta tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Sivas'ta tır ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA

Sivas-Kayseri karayolu Altınyayla Pınarbaşı Kavşağında, H.P. (48) idaresindeki 58 ABN 709 plakalı Volkswagen marka otomobil ile yabancı uyruklu H.I. (24) idaresindeki yabancı plakalı tır kavşakta çarpıştı.

Kazada 3 kişi yaralandı

Kazada tır sürücüsü H.I. ve otomobilde bulunan M.U. (16) ile S.Ü.P. (17) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu iyi

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.