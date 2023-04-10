Sivas'ta ucuz et kuyruğu Sivas'ta uygun fiyata et almak isteyen vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu önünde yoğunluk oluşturdu.

İHA

Sivas Et ve Süt Kurumu satış mağazasında piyasaya göre oldukça uygun satılan dana kuşbaşı, dana kıyma ve birçok et ürünü vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Mağaza önünde sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren vatandaşlar, uygun et ürünler alabilmek için dakikalarca sırada bekliyor.

Piyasaya göre daha uygun fiyata et ve kıyma almak isteyen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk ise dikkat çekti.

Kasap fiyatının yarısı

Vatandaşlar, kasapta kilosu 250 ila 300 lira arasında satılan dana kuşbaşını 129, 250 ila 280 lira arasında satılan dana kıymayı ise Et ve Süt Kurumu Satış Mağazasından 119 liraya satın alabiliyor.

"Şube sayısının artırılmasını istiyoruz"

İbrahim Kurt, kasaplara göre fiyatların uygun olduğunu belirterek, şunları söyledi: