Yıldızeli'nde bir vatandaş, ağaçlarında arasında fark ettiği vaşağı, "pisi pisi" diye çağırdı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli memur Uğur Yıldız, hafta sonu anne ve babasının yaşadığı Yıldızeli ilçesine bağlı Kiremitli köyüne gitti.

Yıldız, traktörle gezindiği sırada ağaçların arasında bir hayvan olduğunu fark etti.

VAŞAĞI "PİSİ PİSİ" DİYE ÇAĞIRDI

Hayvanın vaşak olduğunu anlayan Yıldız, cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Yıldız'ın, vaşağı "pisi pisi" diye çağırması dikkati çekti.

Sivas'ta vaşak görüntülendi VİDEO

"TRAKTÖRDEN İNDİĞİMİZDE KAÇTI"

Yıldız, yaptığı açıklamada, "Yaralı olduğunu düşünerek yardım amaçlı yanına kadar yaklaştık. Bizden kaçmadı fakat traktörden indiğimizde kaçmaya başladı." dedi.

Köylerinde daha önce de ağabeyinin vaşak gördüğünü belirten Yıldız, "Ağabeyim görmüş fakat kayıt altına almamıştı. Bu da bize nasip oldu." diye konuştu.