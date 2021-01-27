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    Sivas'ta yanan aracı polis söndürdü

    Sivas’ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobile polisin müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 27.01.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 17:47
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    Sivas'ta yanan aracı polis söndürdü

    Sivas'ın merkez Dörteylül Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilin motor kısmında LPG kitinden dolayı yangın çıktı.

    Motor kısmı alev alev yanan otomobilin sürücüsü, panik içerisinde araçtan indi ve yangını söndürmek için çabalamaya başladı.

    POLİS YARDIMA KOŞTU

    Aracı yanan çaresiz sürücünün imdadına,Sivas Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru yetişti.

    Sivas ta yanan aracı polis söndürdü #1

    YANGIN TÜPÜYLE SÖNDÜRDÜ

    Polis memuru, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Aracı yanan çaresiz sürücünün yaşadıkları ve polis memurunun yanan araca müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

    Söndürme çalışmaları sonrasında araç, sahibi tarafından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

    Sivas'ta yanan aracı polis söndürdü VİDEO

    Sivas ta yanan aracı polis söndürdü #2

    Sivas ta yanan aracı polis söndürdü #3

    Sivas ta yanan aracı polis söndürdü #4

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