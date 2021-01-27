Sivas'ta yanan aracı polis söndürdü
Sivas’ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobile polisin müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 27.01.2021 - 17:41
- Güncelleme : 27.01.2021 - 17:47
Sivas'ın merkez Dörteylül Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilin motor kısmında LPG kitinden dolayı yangın çıktı.
Motor kısmı alev alev yanan otomobilin sürücüsü, panik içerisinde araçtan indi ve yangını söndürmek için çabalamaya başladı.
POLİS YARDIMA KOŞTU
Aracı yanan çaresiz sürücünün imdadına,Sivas Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru yetişti.
YANGIN TÜPÜYLE SÖNDÜRDÜ
Polis memuru, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Aracı yanan çaresiz sürücünün yaşadıkları ve polis memurunun yanan araca müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Söndürme çalışmaları sonrasında araç, sahibi tarafından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Sivas'ta yanan aracı polis söndürdü VİDEO