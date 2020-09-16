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    Sivas'ta yardım kömürünü internet üzerinden satmaya çalışanlara valilik engeli

    İki kişi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kendilerine verilen kömürleri internette satmaya kalktı. Harekete geçen valilik, söz konusu kişilerin kömürüne el koydu.
    • DHA
    • 16.09.2020 - 15:36
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    Sivas'ta yardım kömürünü internet üzerinden satmaya çalışanlara valilik engeli

    Sivas'ta bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Savaş C. ile Gülyurt Mahallesi'nde oturan Elif D., kendilerine yapılan yardımı kötüye kullandı.

    Savaş C. ile Elif D.'nin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kendilerine verilen 1 ton kömürü internet üzerinden bin liraya satışa çıkardıkları belirlendi.

    EKİPLER YARDIM KÖMÜRLERİNE EL KOYDU

    Valiliğin talimatıyla harekete geçen ekipler, adreslerini ve kimlik bilgilerini tespit ettikleri kişilerle alıcı gibi irtibat kurdu. Söz konusu kişilerin evlerine giden ekipler, yardım kömürlerine el koydu.

    YASAL İŞLEM UYGULANDI

    Kömürler, görevlilerce kamyona yüklenerek depoya götürüldü. Savaş C. ve Elif D. hakkında yasal işlem yapıldı.

    Sivas ta yardım kömürünü internet üzerinden satmaya çalışanlara valilik engeli #1

    Sivas ta yardım kömürünü internet üzerinden satmaya çalışanlara valilik engeli #2

    Sivas ta yardım kömürünü internet üzerinden satmaya çalışanlara valilik engeli #3

    Sivas ta yardım kömürünü internet üzerinden satmaya çalışanlara valilik engeli #4

    Sivas ta yardım kömürünü internet üzerinden satmaya çalışanlara valilik engeli #5

    Sivas ta yardım kömürünü internet üzerinden satmaya çalışanlara valilik engeli #6

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