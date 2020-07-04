Sivas'ta yaşlı adam namazı beklerken kalp krizi geçirdi

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Sivas'ta, cuma namazı kılmak için camiye giden ve namaza 5 dakika kala kalp krizi geçiren Yusuf Taçyıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ın Küçükminare Mahallesi Atatürk Caddesi Tarihi Meydan Camii’nin avlusunda, uzun yıllardır tespih satan Yusuf Taçyıldız (75), abdest aldıktan sonra cuma namazı kılmak için caminin bahçesinde beklemeye başladı.

Namazdan 5 dakika önce rahatsızlanan Taçyıldız, yere yığıldı.

Başını da çarpan Taçyıldız'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Taçyıldız'ı ambulansa aldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Duran kalbi ambulansta kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Taçyıldız, hastaneye kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Taçyıldız, bugün doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taçyıldız'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlık Müdürlüğü önünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.















