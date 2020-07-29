Sivas'taki köyün her köşesinden yer altı suyu çıkıyor

Bir köyün sokaklarından ve evlerin bahçelerinden yer altı suları çıkıyor. Köy sakinleri, bu suların değerlendirilmesini istiyor.

Sivas'ın Kangal ilçesinde sokaklar ve evlerin bahçeleri yer altı suları ile kaynıyor.

İlçeye 12 kilometre uzaklıkta olan 100 nüfuslu Tekke köyünde, yaz aylarında yer altı sularında artış görülüyor. Köye gelen gurbetçiler ise piknik yaparak doğal kaynak sularından içiyor.

HER YIL TAŞAN KÖY, BU YIL BOŞ

Bu yıl ise koronavirüs nedeniyle köyde önceki yıllara nazaran sessizlik yaşanıyor. Genellikle su bolluğu nedeniyle mesire alanı olarak kullanılan köy, şimdilerde ziyaretçilerini bekliyor. Köylüler boşa akıp giden kaynak sularının değerlendirilmesini istiyor.

SUYUN DEĞERLENDİRİLMESİNİ BEKLİYORLAR

Tekke köyü muhtarı Haydar Ülger, "Bu köyün en önemli özelliği ilkbahar ve yaz aylarında her evin altından su kaynar. Ama ağustos ayında su azalır. İnsanların buraya gelmesinin amacı da budur. Burası Kangal'ın en güzel köylerinden biridir. Bu su bizim köyde işimize yaramıyor. Genelde bizden sonraki köylülere yarıyor. Bizim arazilerimiz üstte olduğu için bu suyu kullanamıyoruz. Bu suyun analizini yaptırdık. İçilebilen bir su. Suların da en iyisi. İçerisinde balık olduğu için pek içilmiyor. Bu su değerlendirilebilir. Köyümüzün insanlarının ekonomik olarak yapacak gücü de yok'' dedi.

SU CENNETİ

Köy sakinlerinden 72 yaşındaki Mustafa Süne ise "Köyümüzün her tarafından su çıkıyor. Evlerimizin altından dahi su çıkıyor. Bahar aylarında çıkıyor ve ağustos ayında azalıyor. Çok güzel ve temiz bir su. Kireç yoktur. Değerlendirilmesini istiyoruz ama maddi imkanımız yok. Biz bahçelerimizi bu suyla sulayıp, bolca da kendimiz yıkanıyoruz" diye konuştu.

BAHÇELER BU SU İLE SULANIYOR

74 yaşındaki Hüseyin Süne de her yaz sadece çıkan bu su için köylerine geldiklerini belirterek, "Benim aklım yettiğinden bu zamana kadar su çıkıyor. Köyümüz şirin ve su cenneti bir köydür. Çok güzel mesire yeridir. Bu suyun boşa gitmemesi gerekir. Bahçelerimizi sadece bu suyla suluyoruz" ifadelerini kullandı.





































