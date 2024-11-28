Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

İHA
Kaza, Siverek-Karacadağ karayolu Avurtepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak 2 metre yükseklikten şarampole devrildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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