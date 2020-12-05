Sokağa çıkma kısıtlamasıyla, Türkiye'yi sessizlik sardı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlamanın başlamasıyla tüm ülke sessizliğe büründü.

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye'de virüse karşı geniş önlemler alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta sonunun tamamı için sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Cuma akşamı saat 21.00 itibari ile uygulanmaya başlayan kısıtlama ile birlikte, kısıtlamadan muaf olacak iş alanlarında çalışanlar dışında tüm vatandaşlar evlerinde kalırken, şehirlerde sessizlik hakim oldu.

MEYDANLAR BOŞ KALDI

Cumartesi sabahının ilk ışıklarıyla birlikte şehirlerin en işlek meydan, cadde ve bulvarları boş kaldı.

Pazartesi günü 05.00’e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması, 56 saat sürecek.

Üsküdar ve Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı VİDEO

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Malatya ve Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik sürüyor VİDEO

İSTANBUL'DA YOLLAR SESSİZ

Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul'da da yollar boş kaldı. Yenibosna E-5 üzerinde araç yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Üretim, tedarik, lojistik, tarım, sağlık, orman sektörlerinin de çalışan kapsam dışında tutulduğu vatandaşlar yollarda yerlerini aldı.

Üst geçit ve sokaklarda da az sayıda vatandaşın olduğu görüldü.

Kayseri ve Yozgat sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü VİDEO



