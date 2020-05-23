Sokağa çıkma yasağıyla birlikte denetimler de başladı

81 İl'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi ardından İstanbul'da 39 ilçe de polis ekipleri 00.00'dan sonra denetim yaptı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekiplerinin başlattığı denetimler sürüyor.

Denetimlerden biri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa istikametiydi.

YASAĞI İHLAL EDENLERE CEZA UYGULANDI

Polis ekipleri araçları durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı. Yapılan evrak incelemelerinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen kişilere ceza işlem uygulandı.

Diğer bir denetim noktalarından birisi de D-100 Karayolu Ayvansaray mevkii oldu. Polis ekiplerinin kent genelindeki denetimleri devam ediyor.











