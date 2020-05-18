Eskişehir'de evlerinin karşısındaki parka sokak hayvanları için mama ve su bırakan yaşlı adama, komşusu olduğu öğrenilen bir kişi tepki gösterip üzerine yürüdü. Ardından özür diledi ve barıştılar.

Tepebaşı ilçesine Fatih Mahallesi’nde, isminin Yavuz olduğu öğrenilen bir kişi 65 yaş ve üstü vatandaşlar için verilen izinle birlikte dışarı çıktı. Evlerinin karşısındaki parka giden Yavuz adlı yaşlı adam, sokak hayvanları için mama ve su kapları koydu.

YAŞLI ADAMIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen ve komşusu olduğu öğrenilen bir kişi de yaşlı adama tepki gösterdi. Sokak hayvanları için bırakılan kapları tekmeleyen kişi, yaşlı adamın üzerine yürüyüp "Bu nedir ya? Kedi, köpek sinek doluyor buraya" diyerek hareket etti.

Sokak hayvanlarına yiyecek bırakan yaşlı adama saldırdı

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Araya girenler sayesinde tartışma sona ererken, bu anlar ise başka bir apartman komşusu tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan videoya tepki yağdı.

"HAYVANLAR İÇİN BIRAKTIĞI SULARI DEVİRDİ"

Sosyal medyada yer alan görüntülerin paylaşımında ise "Görüntüler Eskişehir Fatih mahallesi Halman sokakta bulunan parkımızda 17 Mayıs tarihinde saat 16.00 civarında yaşandı. Ortak kullanım ve hayvanların yaşam alanı olan parklarda bulunan suları devirerek onları besleyen amcamıza saldırıda bulunuyor. Bu yaptığı davranışı herkes görsün ve cezasını çeksin istiyoruz. Bu günlerde bizlere daha çok ihtiyacı olan canlılara yardım etmemiz, Allah'ın bizlere olan emanetini korumamız gerekirken bu yaşanan olay gerçekten son derece rahatsız edici. İnsanların emeklerini cabalarını atıp bu şekilde zarar veren kişiden şikâyetçiyiz!” denildi.

YASAĞA RAĞMEN SOKAKTA VE MASKESİZ

Yaşlı adama evinin önündeki parkta sokak hayvanlarına mama ve su kabı koyduğu için tepki gösteren kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal etmesinin yanı sıra maskesiz olduğu gözlendi.

İKİ AYRI KABAHATTEN CEZA YEDİ

Saldıran şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan 3 bin 150 lira ile hayvanları koruma kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle de 950 lira idari para cezası uygulandı.

BARIŞTILAR, ŞİKAYETÇİ OLMADI

Nail Beyaz’ın, yaşanan olayın ardından Yavuz Baykal’dan özür dilediği öğrenildi. Baykal’ın da sokak hayvanlarına mama ve su vermesi karşılığında özrü kabul ederek şikayetçi olmadığı belirtilirken, birlikte çekildikleri bir fotoğrafta sosyal medyadaki paylaşımlarda yer aldı.