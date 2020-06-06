Balıkesir'de yaşayan bir adam sokak hayvanlarını besleyen kadına "Seni gebertirim, sana mermi atarım" diyerek tehditler yağdırdı.

Balıkesir'in Akçay ilçesinde, sokak hayvanlarını besleyen 68 yaşındaki bir kadın, komşusu tarafından tepki gördü.

Kadının evinin önüne gelen adam, hayvanların çocuklarına saldırması korkusu üzerine, yaşlı kadına hakaret ve tehditler savurmaya başladı.

"SANA MERMİ ATARIM"

Yaşlı kadının 'Niye ısıracak onlar seni' sözlerinin üzerine daha çok sinirlenen adam, "Sen bu evde yaşayamazsın. Ruh hastası. Baksana tipine. Ben Kürt oğlu kürdüm. Dua et erkek değilsin. Seni gebertirim. Sana mermi atarım." diyerek komşusunu tehdit etti.

O anlar ise yaşlı kadın tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sokak hayvanlarına yiyecek veren kadını tehdit etti