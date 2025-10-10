Sokak lambaları pembe yanacak: İşte sebebi

Türkiye’de en sık rastlanan kanserler arasında yer alan ve her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde karşılaştığı meme kanserinin riski artmaya devam ediyor.

Tüm dünyada 20’li yaşlardan sonra her yaşta görülme ihtimali olan meme kanserinde yaş ilerledikçe risk artıyor.

UEDAŞ, 2017 yılından bu yana Pembe Lambalar Projesi ile erken teşhisin hayati önemine dikkat çekiyor.

Her yıl Ekim ayında sokakları pembeye büründürerek toplumsal farkındalık oluşturan şirket, bu yıl da İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen projede, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolünü vurguladı.

ERKEN TEŞHİSE VURGU

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ise yaptığı açıklamada projenin yalnızca şehirlere renk katmadığını, aynı zamanda toplumun sağlık bilincini canlı tuttuğunu belirterek, "Pembe Lambalar, kadınlara meme kanserine karşı dikkatli olmayı ve düzenli taramanın hayati önemini hatırlatan sessiz bir çağrı niteliğinde. Şehir siluetine yayılan pembe aydınlatmalar farkındalığı güçlü bir simgeye dönüştürüyor. Meme kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi başarısı son derece yüksek bir hastalıktır. Bu yüzden kanser tarama çalışmaları son derece önem kazanmaktadır. İlimizde bulunan 13 sağlıklı hayat merkezimiz bünyesinde yer alan ve kısa adı KETEM olan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde 40-69 yaş arası kadınlara ücretsiz mamografi hizmeti verilmektedir. Bu merkezlerimizde kanser taramalarını gerçekleştiren vatandaşlarımız arasında şüpheli belirtiler tespit edilenler hızlıca tedavi merkezlerine sevk edilmekte ve böylece ciddi bir yük altına girmeden kanserden kurtulma şansı elde etmektedir. UEDAŞ ile birlikte yürüttüğümüz bu proje ile amacımız, erken teşhisin değerini çok daha geniş kesimlere ulaştırmak ve kadınları harekete geçirmek" dedi.