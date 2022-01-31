Euro
14,97
0.00%
Dolar
13,31
-1.00%
Altın
769,84
-1.00%
Borsa
2003
1.00%
Bitcoin
514.505
-0.18%
BTXN Coin
31.00
-6.90%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 4 C
    Sokak röportajında küfürlü telefon tepkisi

    Sokak röportajında küfürlü telefon tepkisi

    Sokak röportajında telefonunun markası sorulunca küfürlü cevap veren kızın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Video çok sayıda yorum aldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 22:42
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 23:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Son günlerde 'telefonunu çıkar' videoları internette popüler olmaya başladı.

    Ekonomik konuların öne çıktığı şu günlerde, bu tarz videoların paylaşımı daha da arttı.

    Sokak röportajında küfürlü telefon tepkisi - Video

    TELEFONUNUN MARKASINI SORAN BAYANA KÜFÜR ETTİ

    Youtube'da yine böyle bir video paylaşıldı. Toler Medya isimli kanalın paylaştığı video internette çok sayıda etkileşim aldı.

    'Yarın seçim olsa kime oy verirsin' konulu röportaj sonrası, bir bayanın, "Telefonun ne, telefon markanı çıkar söyle." demesi üzerine, röportajı yapan kızın küfrederek, "G*tüne mi sokcan telefonumu, kafasız. Sanane benim telefonumun markasından.", diye cevap vermesi ortamı bir anda gerdi.

    Sokak röportajında küfürlü telefon tepkisi #1

    Sokak röportajında küfürlü telefon tepkisi #2

    Sokak röportajında küfürlü telefon tepkisi #3

    Sokak röportajında küfürlü telefon tepkisi #4


    Görüş Bildir