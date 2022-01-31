Sokak röportajında telefonunun markası sorulunca küfürlü cevap veren kızın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Video çok sayıda yorum aldı.

Son günlerde 'telefonunu çıkar' videoları internette popüler olmaya başladı.

Ekonomik konuların öne çıktığı şu günlerde, bu tarz videoların paylaşımı daha da arttı.

Sokak röportajında küfürlü telefon tepkisi - Video

TELEFONUNUN MARKASINI SORAN BAYANA KÜFÜR ETTİ

Youtube'da yine böyle bir video paylaşıldı. Toler Medya isimli kanalın paylaştığı video internette çok sayıda etkileşim aldı.

'Yarın seçim olsa kime oy verirsin' konulu röportaj sonrası, bir bayanın, "Telefonun ne, telefon markanı çıkar söyle." demesi üzerine, röportajı yapan kızın küfrederek, "G*tüne mi sokcan telefonumu, kafasız. Sanane benim telefonumun markasından.", diye cevap vermesi ortamı bir anda gerdi.