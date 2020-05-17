İstanbul'da sokak yasağında motosikletle tur atarken yakalandı

Avcılar'da sokağa çıkma yasağı döneminde motosiklet kullanan kişiye toplam 5 bin 628 lira para cezası verildi.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağına rağmen motosiklet kullanan kişiye para ceza kesildi.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında arkadaşının motosikletini alarak tur atmaya çıkan Türkmenistan vatandaşı bir kişi, polis ekiplerine yakalandı.

Avcılar’da bir su şirketinde çalışan Türkmenistanlı arkadaşının yanına giden Dıdırgan J., bir ara tur atmak üzere motosiklete bindi.

5 BİN 628 LİRA CEZA

Reşitpaşa Caddesi’ndeki denetim noktasına motosikletle gelen Dıdırgan J'ye, ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 2 bin 478, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan Umumi Hıfzıssıha Kanunu’na istinaden 3 bin 150 olmak üzere toplam 5 bin 628 TL ceza kesildi.

"BİR DAHA HAYATIMA GİRME"

Motosiklet sahibine de aracını başkasına kullandırmak suçundan 2 bin 478 TL ceza uygulandı.

Motosiklet çekici aracı ile götürülürken olanları duyunca gelen arkadaşı, “Bir daha hayatıma girme” diye çıkıştı.





